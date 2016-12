Ligue 1: Bordeaux spietato, il Monaco cade

Il Bordeaux si conferma la bestia nera del Monaco contro cui ha perso solo 2 degli ultimi 19 confronti diretti in Ligue 1. E anche stavolta per la squadra del Principato, reduce dal successo sul campo del Psg prima della sosta e da una striscia di otto risultati utili consecutivi, non c'è scampo. Il Bordeaux, che grazie a questo successo si porta momentaneamente a +9 sulla zona retrocessione e può ritenersi virtualmente salvo, sblocca il risultato nel primo minuto di recupero del primo tempo: Touré, dimenticato dalla difesa del Monaco sugli sviluppi di un corner, insacca senza problemi sul secondo palo con un destro sotto la traversa. In fotocopia il raddoppio dei girondini: corner da sinistra e deviazione vincente di Ounas, incredibilmente solo.



I monegaschi si svegliano solo nel finale quando ormai è tardi. Al 91' Vagner Love si fa parare un rigore e insacca sulla ribattuta, ma l'arbitro aveva già fermato il gioco per punire la scorretta rincorsa dell'attaccante brasiliano che si era ingenuamente fermato prima di calciare. La rocambolesca autorete di Guilbert al 93' è inutile: finisce 2-1 per il Bordeaux e ora al Monaco non resta che attendere buone notizie dagli altri campi.