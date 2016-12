Ligue 1: Ben Arfa stende l'Angers in rimonta

Il Nizza batte 2-1 l'Angers in rimonta nell'anticipo del 21mo turno della Ligue 1 e sale al terzo posto in classifica. All'Allianz Riviera passano in vantaggio gli ospiti con Capelle al 24', in un primo tempo giocato a ritmi piuttosto bassi. La ripresa è molto più vivace e le accelerazioni del Nizza fanno male, Ben Arfa crea scompiglio nella difesa avversaria. Il talento ex Newcastle trasforma i due rigori concessi dall'arbitro all'80' e all'84'.

Il Nizza respira aria da Champions League. La squadra di Puel non brilla nel primo tempo davanti al proprio pubblico dell'Allianz Riviera. Sono gli ospiti, infatti, ad avere le migliori occasioni per sbloccare il match, e proprio sfruttandone una di queste al 24' Capelle porta in vantaggio l'Angers. Splendido filtrante di Saiss che mette l'attaccante a tu per tu con Cardinale che non sbaglia. Nella ripresa, però, la partita cambia e il Nizza fa male con le sue accelerazioni. All'80' Seri entra in area e viene atterrato da Traorè, per l'arbitro è rigore. Sul dischetto va Ben Arfa, palla da una parte e portiere dall'altra. Stesso copione all'84'. L'arbitro vede un tocco di mano in area di Manceau su cross di Hult. Ancora l'ex Newcastle si incarica del tiro dal dischetto e firma la doppietta personale. Il Nizza sale così momentaneamente al terzo posto a quota 33 punti, l'Angers resta alle spalle dell'imprendibile Psg a quota 34.