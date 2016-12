Ligue 1: beffa Psg, il Monaco pareggia al 92'

11:53 - Cocente beffa per il Paris Saint Germain che al Parco dei Principi non va oltre l'1-1 contro il Monaco. In vantaggio al 71' con Lucas, la squadra di Blanc viene raggiunta al 92' da Martial. Il Psg ora è terzo in classifica a -7 dalla capolista Marsiglia. Sorride il Lione che batte 3-0 il Lille grazie a una tripletta di Lacazette. Successi esterni di Tolosa e Nantes che vincono 1-0 rispettivamente sui campi di St.Etienne e Guingamp.

La prima occasione del match capita al 7' sui piedi di Verratti che, servito da Lucas, lascia partire un gran tiro che sfiora la traversa. La risposta del Monaco si fa attendere, ma quando arriva per il Psg sono brividi: al 44', sugli sviluppi di un corner, Ferreira Carrasco impegna severamente Sirigu che si salva anche grazie all'aiuto della traversa. Altra occasionissima per il Monaco al minuto 61: Sirigu respinge un cross dalla destra, la palla arriva sui piedi di Kurzawa che a porta vuota colpisce a botta sicura e trova l’opposizione sulla linea di Van der Wiel. Il risultato si sblocca al 71’ ed è il Psg a passare in vantaggio: Bahebeck va via sulla destra, evita Carvalho e mette in mezzo per Lucas che trafigge comodamente Subasic. Il Monaco non si arrende e trova il pareggio all’ultimo assalto: al 92’ Martial approfitta di una dormita di David Luiz e Camara, e batte Sirigu. Al Parco dei Principi finisce 1-1.

E' un super Lacazette quello che trascina il Lione al successo contro il Lille, il bomber apre le marcature con un destro angolato al 39', il raddoppio arriva su colpo di testa a fine primo tempo, su assist di Gourcuff. All'84' arriva anche il terzo gol, ancora di destro dopo una splendida ripartenza. Bene anche il Nantes, capace di andare a vincere sul campo del Guingamp per 1-0, decide una rete di N'Koudou al 33'. Lo stesso risultato arriva da St.Etienne, dove Ben Yedder al 22' regala i tre punti al Tolosa, che si porta a quota 14 punti a metà classifica.