Ligue 1, Balotelli show: gol ed espulsione. Nizza in vetta

Mario Balotelli riporta al comando della Ligue 1 il suo Nizza. Immediata la risposta dei rossoneri dopo il 7-0 del Monaco al Metz. Trascianti dal proprio pubblico dell'Allianz Riviera gli uomini di Favre partono subito forte e all'11' passano in vantaggio, percussione centrale di Ricardo Pereira e tiro, il portiere del Lorient non trattiene. Al 61', però, arriva il pareggio, è il solito Moukandjo che ben servito in area colpisce di esterno e la palla tocca il palo e poi finisce in rete. All'86' ecco il gol partita, Balotelli riceve il pallone al limite dell'area e fa partire un gran tiro a giro che pesca il sette sul palo lungo, quinto sigillo in campionato. In pieno recupero però è ancora l'ex milanista protagonista questa volta in negativo, già ammonito si fa cacciare per doppia ammonizione.



Nel posticipo serale il Lione batte 2-0 il Saint Etienne e sale al quinto posto in classifica a quota 13 punti. Apre le marcature Darder al 41', bravo Fekir a scattare sulla destra e a crossare per il centrocampista che in tuffo di testa, grazie anche ad una deviazione realizza l'1-0. A chiudere il match all'88', invece, ci pensa Ghezzal, passaggio di Tolisso per l'algerino che da posizione centrale dal limite dell'area inventa un gran gol, palla all'angolino e per Ruffier non c'è nulla da fare