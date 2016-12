Ligue 1: Balotelli c'è, il Nizza dilaga e va in fuga

La grande occasione di volare a +6 sulle dirette inseguitrici, il Nizza non se la lascia scappare: davanti al pubblico amico dell'Allianz Riviera, Balotelli e soci non sbagliano centrando la vittoria per 4-1 contro il Nantes al termine di una partita che gli ospiti provano a raddrizzare fallendo due volte il possibile pareggio prima di capitolare sotto i colpi dei rossoneri. Avvio super dei padroni di casa: Balotelli al 10' cade in area, l'arbitro lascia proseguire per l'evidente vantaggio e Cyprien non fallisce l'1-0. SuperMario è in giornata e al 27' raddoppia a tu per tu con il portiere finalizzando al meglio un lancio lungo di Seri.



Nella ripresa il Nantes trova subito la rete del 2-1: è il 48' quando Bodmer la combina grossa, perdendo un pallone che dà il via libera a Sala, bravo a battere Cardinale con il pallone calciato appena sotto la traversa. e' il momento migliore degli ospiti che in due occasioni potrebbero anche pareggiare: tra il 52' e il 54' Stepinski prima impegna in due tempi Cardinale, poi calcia a lato di un soffio il pallone servitogli da Harit. Il Nizza si scuote e al 61' trova il 3-1 che mette al sicuro il match: angolo per Plea lasciato libero in mezzo all'area e colpo di testa vincente. Passano appena quattro minuti e Cyprien firma il definitivo poker: Balotelli lancia Pereira, inserimento del 25 rossonero che riceve e chiude i conti sul 4-1. Il Nizza vola a +6 su Monaco e Psg: dopo undici giornate all'Allianz Riviera si può davvero iniziare a sognare.



In un Velodrome che presenta uno splendido colpo d'occhio con 55mila spettatori sugli spalti, il Marsiglia di Rudi Garcia pareggia 0-0 contro il Bordeaux al termine di una partita certamente non esaltante: per l'ex allenatore della Roma è il secondo pareggio consecutivo a reti bianche da quando siede sulla panchina dell'OM. Tra uno sbadiglio e l'altro l'occasione migliore capita ai padroni di casa al minuto 73 quando, dopo un'azione manovrata, Iseka si trova a calciare un rigore in movimento ma apre troppo il destro e non inquadra lo specchio della porta. Bordeaux non pervenuto in fase offensiva, lo 0-0 sta bene alla squadra di Gourvennec. Buon momento di forma del Rennes che batte 1-0 il Metz centrando la terza vittoria nelle ultime quattro partite: il match winner è Said, a segno al 56'.