Ligue 1: Angers da applausi, steso il Monaco

Il Monaco sfiora subito il vantaggio al 14' con Bernardo Silva che si divora il gol con un pallonetto velleitario a tu per tu con Letellier. Un minuto più tardi grande intervento di Subasic sul destro di Ketkeophomphone. I padroni di casa trovano al 19' la rete dell'1-0: sugli sviluppi di un corner Thomas colpisce il palo di testa, la palla arriva a Saiss che lascia partire un destro deviato all'ultimo istante da N'Doye. Al 22' Subasic è ancora una volta bravo a dire di no alla gran botta di Capelle. L'Angers spinge sull'acceleratore e, prima Sunu e poi Ketkeophomphone, sfiorano il raddoppio. Il 2-0 arriva comnunque sul finale di primo tempo quando capitan N'Doye ribadisce in rete un pallone parato da Subasic sul primo tentativo di Ketkeophomphone dopo la traversa colpita da Sunu. Il Monaco è sulle gambe e al 55' capitola subendo il terzo gol firmato da Yattara: sul traversone di Sunu, deviato da N'Doye, interviene l'attaccante guineano che non sbaglia. Carrillo è l'ultimo a mollare nel Monaco: ci prova ancora al 71' colpendo al volo il traversone di Coentrao ma trova la grande risposta di Letellier. L'Angers porta a casa una vittoria preziosissima, continua a sognare in grande portandosi, almeno per una notte, al terzo posto a meno 2 dal Monaco. La squadra di Jardim non perdeva in Ligue 1 da nove turni (l'ultima sconfitta l'8 novembre in casa del Bordeaux).



Continua il periodo negativo del Lione che perde 1-0 allo Stade Armand Cesari contro il Bastia: decide l'incontro un gol di Brandao nella ripresa. L'attaccante ex Marsiglia batte Lopes su assist di Ngando pochi minuti dopo un errore clamoroso di Tolisso che spedisce alto un colpo di testa ravvicinato. Nel finale Yanga-Mbiwa sfiora il pari con un'incornata sulla quale Leca si supera. Il Bastia gioca in 10 contro 11 il finale per il rosso di Cioni ma resiste nonostante i 7 di recupero. L'OL resta al posto con 30 punti, i corsi salgono a 28.



Il Montpellier travolge 4-0 l'Ajaccio in trasferta con gol di Yatabe, rigore di Martin e doppietta di Dabo. Un successo che permette agli uomini di Hantz di uscire dalla zona retrocessione con 25 punti, uno in meno dello stesso Ajaccio. Il Lorient batte 2-0 il Reims, terzultimo, grazie alla doppietta di Touré. Vittoria esterna del Guingamp per 2-1 sul Tolosa: decide il match Briand nella ripresa mente Ben Yedder, dopo aver siglato il rigore del momentaneo pareggio, si fa respingere da Lossl il penalty del possibile 2-2. Un gol di GIllet, infine, permette al Nantes di battere 1-0 il Troyes (fanalino di coda della Ligue 1).