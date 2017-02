Liga: Zaza show, il Real Madrid si inchina al Valencia

Nel recupero della 16esima giornata di Liga il Valencia stende 2-1 il Real Madrid al Mestalla grazie ad un super Simone Zaza, autore di un eurogol in avvio. A firmare il raddoppio è Orellana mentre inutile per le Merengues è la rete di Cristiano Ronaldo. Battuta d'arresto pesante per la squadra di Zidane che resta comunque in testa a +1 sul Barcellona con una gara ancora da recuperare. Il Valencia aggancia il Malaga al 13esimo posto a quota 26.