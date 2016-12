24 gennaio 2015 Liga: vincono le big Real, Barcellona e Atletico I Merengues battono 2-1 in rimonta il Cordoba: espulso Ronaldo. I blaugrana affossano 6-0 l'Elche mentre i Colchoneros stendono 3-1 il Rayo Vallecano Tweet google 0 Invia ad un amico

22:29 - Barcellona e Atletico Madrid tengono il passo della capolista Real grazie ai successi nella 20esima giornata della Liga. La squadra di Ancelotti fatica a Cordoba, steso soltanto 2-1 in rimonta (espulso Ronaldo) grazie ai gol di Benzema e Bale; i blaugrana travolgono 6-0 l'Elche con doppiette di Messi e Neymar; i Colchoneros hanno la meglio sul Rayo Vallecano per 3-1. Il Real comanda con 48 punti a +1 sul Barça e a +4 sull'Atletico.

CORDOBA-REAL MADRID

Passano appena due minuti e, su tiro di Bebè, Sergio Ramos colpisce il pallone col braccio: è rigore. Dal dischetto va Ghilas che piazza il pallone sotto l'incrocio per l'1-0 del Cordoba. Il Real si getta in avanti alla ricerca del pari che arriva al 27' con una deviazione sotto misura di Benzema su spizzata di Bale da azione d'angolo. I padroni di casa, però, sono ancora pericolosissimi al 68' quando Florin Andone si libera di Varane, prova il pallonetto ma la palla colpisce la traversa. All'84' espulso Ronaldo che rifila un calcetto da dietro a Edimar. Nel finale, su punizione di Bale, Fede Cartabia (già ammonito) colpisce la sfera col braccio: espulsione e rigore. A trasformare il penalty del 2-1 è proprio il gallese che regala tre punti preziosissimi ad un Real apparso in difficoltà.



ELCHE-BARCELLONA

A sbloccare l'incontro allo stadio Manuel Martínez Valero ci pensa Piquè al 37': su punizione scodellata in mezzo da Xavi, il difensore si libera di un avversario con una finta e col destro trova l'1-0. A inizio ripresa rigore per il Barça per fallo di Pelegrin su Pedro: dal dischetto Messi non sbaglia. Al 57' l'Elche resta in 10 per l'espulsione di Fajr (doppia ammonizione). In superiorità numerica i blaugrana si scatenano: al 69' Neymar, imbeccato da Messi, batte Tyton per il 3-0. Il brasiliano si ripete due minuti più tardi con un tiro a giro all'incrocio. Messi sigla la doppietta personale all’88’ con un sinistro preciso. A chiudere definitivamente l’incontro ci pensa Pedro che deve solo appoggiare in rete un perfetto assist della Pulce dalla destra. La festa in casa Barça è totale.





ATLETICO MADRID-RAYO VALLECANO

Al Vicente Calderon di Madrid l'Atletico, reduce da due sconfitte di fila al Camp Nou contro il Barcellona (una in campionato, l'altra nell'andata dei quarti di finale di Coppa del Re), si rialza superando 3-1 il Rayo Vallecano. Grande protagonista è il francese Griezmann che firma i primi due gol e si porta a quota 10 nella classifica marcatori della Liga: al 12' intercetta un errato disimpegno della difesa per involarsi verso la porta e insaccare col sinistro mentre al 22' è Manduzkic di testa a lanciarlo verso il portiere avversario, trafitto in uscita. Prima dell'intervallo, al 35', il Rayo ha un sussulto e accorcia le distanze con un chirurgico destro dal limite di Trashorras che mette la sfera a fil di palo. A inizio ripresa arriva però il 3-1 dei Colchoneros grazie ad un'autorete di Manucho su azione di calcio d'angolo. Nel finale la squadra di Simeone sfiora il poker: Griezmann colpisce il palo mentre Fernando Torres, inserito al posto di Mandzukic, spreca tutto solo facendosi fermare dal portiere in uscita.