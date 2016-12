Liga: vendetta Barcellona, il Real non sfonda

Il Barcellona inizia col piede giusto il suo cammino in Liga . I blaugrana vincono 1-0 sul campo dell' Athletic Bilbao e vendicano il ko di pochi giorni fa in Supercoppa di Spagna : al San Mames decide la rete nella ripresa di Suarez , nel primo tempo Messi sbaglia anche un rigore. Opaca la prima del Real Madrid di Benitez, che non va oltre lo 0-0 sul campo dello Sporting Gijon . Debutto per Kovacic , in campo negli ultimi venti minuti.

Buona la prima per il Barcellona, dunque, ma per avere la meglio del Bilbao i catalani hanno sofferto. Al San Mames, dove pochi giorni fa l'Athletic si era imposto addirittura per 4-0, la prima grande chance ce l'ha Messi al minuto 31: la Pulce, ancora lontano dalla migliore forma, calcia alla destra di Iraizoz, che intuisce, si distende e respinge. I baschi mettono in pratica le stesse strategie con le quali hanno irretito i blaugrana in Supercoppa e in parte ci riescono: la squadra di Luis Enrique gioca sottoritmo, fa girare la palla lentamente e soffre il pressing alto dei baschi. Tiepidi segnali di risveglio degli ospiti nel secondo tempo, così al 54' arriva il vantaggio: perfetto cross da sinistra di Jordi Alba e Suarez che da due passi deve solo spingere in rete. Barcellona vicino al raddoppio con un tiro di Sergi Roberto che scheggia la traversa, poi tanta sofferenza, con Bravo che trema sulla conclusione di Eraso: alla fine però il risultato non cambia più.

Se il Barcellona vince ma non convince appieno, il Real Madrid risponde non trovando nemmeno i tre punti. Benitez paga soprattutto l'assenza di Benzema (sostituito da Jesé), le Merengues assaltano il fortino dello Sporting Gijon dal primo all'ultimo minuto ma non riescono a trovare la via della rete. L'occasione più clamorosa della gara, peraltro, capita ai locali, con il talento di proprietà della Roma Sanabria autore di un gol fantasma non convalidato dall'arbitro. L'eroe dei padroni di casa è però il portiere Cuellar, che nella ripresa ferma in più occasioni Cristiano Ronaldo e garantisce un ottimo punto ai suoi. A Benitez non basta nemmeno l'esordio di Mateo Kovacic, che entra al 71' al posto di Isco ma non incide. Finisce 0-0, il Real perde due punti su Barcellona e Atletico.