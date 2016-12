Liga: tonfo Atletico, ora il titolo è un miraggio

S'incontreranno presto nei quarti di Champions League, ma in Liga con ogni probabilità non sarà un finale di stagione di duelli tra Atletico Madrid e Barcellona. Da tempo la squadra di Simeone faticava a tenere il passo dei blaugrana, al Molinon di Gijon arriva la batosta che chiude la corsa al titolo dei Colchoneros. Partita ruvida, rocciosa, come di solito piace a Koke e compagni.



Stavolta però l'avversaria ha più tenuta rispetto all'Atletico, e alla distanza i 120 minuti giocati martedì negli ottavi di Champions contro il Psv si fanno sentire. E pensare che la gara, a 10' dalla fine, sembrava avviata verso il solito 1-0 dell'Atletico, simbolo di solidità difensiva e cinismo offensivo. Al 29' era stato il solito Griezmann (17esimo centro in Liga) a far volare i Colchoneros con una perfetta punizione mancina all'incrocio. Ma al 79', dopo tanta sofferenza, arriva la bomba di Sanabria su calcio piazzato: tiro centrale del ragazzo di proprietà della Roma, Oblak tradisce ed è 1-1. Si ferma Gimenez per un problema muscolare, e all'89' Castro in contropiede su assist dell'ex Brescia Jonathan firma il 2-1.



Il Molinon esplode per un risultato fondamentale in ottica salvezza: lo Sporting con questa vittoria sale infatti a 27 punti e aggancia Rayo Vallecano e Granada, impegnate domani nello scontro salvezza. Sono 67 invece i punti in 30 partite dell'Atletico, che al Molinon trova la quinta sconfitta della sua Liga: domenica il Barcellona, passando sull'ostico campo del Villarreal, può volare a quota 78. Troppe le lunghezze di distanza per poter sperare ancora nel titolo. E occhio al Real Madrid, che battendo il Siviglia può avvicinarsi ad un solo punto dai cugini.



Nelle altre gare della 30esima giornata spicca lo splendido ma inutile gol di Giuseppe Rossi: l'attaccante di proprietà della Fiorentina trova la quarta rete con la maglia del Levante con un sinistro preciso al termine di un'azione ben avviata dal compagno Verza, ma la sua squadra perde 2-1 sul campo del Deportivo La Coruna e rimane ultima in classifica a quota 24 punti. Bene invece il Malaga, che nel match delle 22.05 sconfigge 1-0 il Betis a Siviglia portandosi all'ottavo posto a 39 punti: al Villamarin decide la rete all'82' di Camacho.