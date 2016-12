Liga: tennistico Real Madrid, notte fonda Valencia. Pepito in gol, ma perde

Passeggia il Real Madrid contro l'Espanyol, finisce 6-0 per gli uomini di Zidane il posticipo della 22a giornata di Liga. Tutto facile per le Merengues che chiudono la pratica con una tripletta di Ronaldo e le reti di Benzema, Rodriguez più l'autogol finale di Duarte. Vince anche il Siviglia, netto 3-1 sul Levante, unica consolazione per i valenciani il primo gol in Liga di Giuseppe Rossi. Prosegue il momento no del Valencia (1-0 col Gijon).