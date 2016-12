Liga: Suarez show, il Barcellona è campione di Spagna

Il Barcellona è meritatamente campione di Spagna: a testimonianza di ciò, il ruggito nel momento più difficile, ovvero quando, con un pari e tre ko consecutivi, aveva rimesso in discussione un campionato che sembrava già vinto (+12). Era il 17 aprile, mancavano cinque giornate e Luis Enrique fu categorico: "Se vogliamo la Liga dobbiamo vincerle tutte". Così è stato: nonostante gli avversarsi si fossero rifatti sotto, la gamba dei blaugrana non ha tremato, ma è riuscita anzi a realizzare un clamoroso parziale di 24 gol segnati e 0 subiti. Tre sono arrivati nell'ultima giornata, sul campo del già salvo Granada della famiglia Pozzo: tutti firmati da Suarez, che si aggiudica così il titolo di Pichichi e con ogni probabilità pure la Scarpa d'Oro.



Il Barcellona non si spaventato neppure quando, al minuto 7, dal Riazor è arrivata la notizia del vantaggio di Ronaldo, che con un sinistro sottomisura ha virtualmente messo la Liga nelle mani dei blancos. Un'illusione durata appena un quarto d'ora, visto che al 22' Suarez spinge in rete il cross basso da sinistra di Jordi Alba e fa esplodere la gioia blaugrana. Reazioni non se ne vede, né del Deportivo né del Granada: così da una parte (25') Ronaldo di testa insacca il corner di Kross, dall'altra Suarez capitalizza al massimo uno spettacolare traversone in corsa di Dani Alves. Al riposo si va sul doppio 2-0 e di fatto la Liga finisce qui: pali e traverse fermano Ronaldo, niente invece impedisce a Suarez di completare il suo hat-trick all'86' e portarsi a casa il pallone. L'ennesimo della sua carriera, ma questo con un valore speciale.



Pioggia di applausi anche per l'Atletico Madrid, che chiude una Liga comunque positiva al terzo posto, a -3 dalla capolista: lo scivolone di sabato scorso col Levante li aveva già tagliati fuori dalla corsa al titolo, ma i Colchoneros hanno voluto salutare i propri tifosi con una vittoria. Vittima di turno i Celta Vigo, già sicuro di disputare la prossima Europa League: al Calderon decidono le reti di Torres, che al 51' insacca con uno splendido destro al volo incrociato, e di Griezmann, che 4 minuti più tardi non sbaglia il tap-in dopo una traversa colpita ancora da Torres con una spettacolare rovesciata. Gli uomini di Simeone possono ora concentrarsi solo sulla finale di Champions, mentre il Siviglia dovrà pensare a quella di Europa League e a quella di Coppa del Re: gli andalusi chiudono il loro campionato con un 3-1 incassato a Bilbao, decidono la doppietta di Aduriz e la rete di Raul Garcia.