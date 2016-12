Liga: Suarez-Messi, il Barcellona batte 2-0 il Valencia. Tris Real

22:47 - Inarrestabile la marcia del Barcellona, che nella Liga liquida anche il Valencia con un secco 2-0. Gol lampo di Suarez al 1', Messi chiude i conti al 94' firmando il gol numero 400 in blaugrana. Gli ospiti sprecano un rigore con Parejo nel 1° tempo. I blaugrana restano a +2 sul Real Madrid, che piega 3-1 il Malaga al Bernabeu: a segno Ramos, Rodriguez e Ronaldo. CR7 trova il gol nel finale dopo aver sbagliato un rigore. Griezmann lancia l'Atletico.

Per la sfida del Camp Nou Luis Enrique rimanda in campo dall'inizio l'attacco titolare con Messi-Suarez-Neymar, tutti e tre in campo per 90' in Champions contro il Psg, e il reparto offensivo blaugrana conferma il suo momento d'oro dopo appena 1'. Break di Messi, che resiste alla carica di Javi Fuego e al limite dell'area apre sulla destra per Suarez, che con l'esterno destro sorprende Diego Alves per l'undicesimo sigillo in campionato del Pistolero. Il Valencia gioca a viso aperto e al 9' guadagna la possibilità di pareggiare dagli undici metri: ingenuità di Pique che in area entra in ritardo su Rodrigo, bravo a controllare al volo la sfera e nasconderla all'avversario. Sul dischetto si presenta Dani Parejo, ma il capitano del Valencia sceglie il lato sbagliato, trovando i guantoni di Claudio Bravo e non il fondo della rete. Perfetta la scelta di tempo dell'estremo difensore cileno.



Nella ripresa i padroni di casa vanno vicini al raddoppio con Messi (traversa della Pulce direttamente da calcio di punizione al 65') e rischiano di incassare il pareggio di Rodrigo, ma Claudio Bravo ancora una volta tira giù la saracinesca. Nel finale il Valencia si getta in avanti alla disperata ricerca dell'1-1, ma al 94' si dimentica la fase difensiva e lascia una prateria di fronte a Messi, che si beve tutto il campo indisturbato, raccoglie la respinta di Diego Alves dopo una prima conclusione e ribadisce in rete per il gol personale numero 400 con la maglia del Barça. Blaugrana sempre più in vetta alla Liga con 78 punti in classifica, mentre il Valencia rimane in corsa per un posto in Champions nonostante il primo ko dopo dieci risultati utili consecutivi.



Immediata la risposta del Real Madrid. La squadra di Ancelotti impiega 24 minuti a trovare la via della rete contro il Malaga: Ronaldo calcia una punizione da posizione defilata, Ramos scatta in posizione dubbia e mette dentro da pochi passi. L’arbitro convalida tra le proteste degli ospiti. Al 67' CR7 spara sul palo un rigore concesso per un netto fallo su Rodriguez. Due minuti dopo ci pensa il colombiano a firmare il raddoppio: James scambia con il portoghese e dal limite scarica un sinistro che piega le mani a Kameni. Juanmi riapre i giochi al 71’ siglando di testa la rete del 2-1, ma al 92' Ronaldo riesce finalmente a timbrare il cartellino e chiude i conti mettendo dentro il 3-1 a porta vuota su assist di Hernandez.



L'Atletico Madrid resta a -9 dalla capolista andando a vincere 2-1 sul campo del Deportivo La Coruna. Gara decisa dalla doppietta di uno scatenato Antoine Griezmann, che sale a 20 reti nella classifica cannonieri della Liga: solo Cristiano Ronaldo (38 centri) e Messi (35) hanno fatto meglio del francese. Spettacolare la rovesciata con cui l'ex giocatore della Real Sociedad ha sbloccato il risultato al 5'. Il raddoppio è arrivato al 22' con una rasoiata mancina sugli sviluppi di un angolo che non ha dato scampo a Fabri. La rimonta dei padroni di casa si è fermata al gol di testa realizzato da Riera al 79'. Il Deportivo, a secco di vittorie da 10 turni, resta inchiodato al terzultimo posto in compagnia dell'Almeria.