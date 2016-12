Liga: Siviglia opaco, Torres salva l'Atletico

Il Siviglia non va oltre l'1-1 sul campo del Celta Vigo e spreca l'occasione di avvicinarsi al quarto posto occupato dal Valencia, che resta a +3. La squadra di Emery passa in vantaggio con Gameiro ma viene raggiunta nella ripresa su rigore trasformato da Mina. Pareggia anche l' Atletico Madrid che nel lunch match va sotto due volte contro il Levante ma riesce a recuperare: finisce 2-2 con reti di Barral, Siqueira, Uche e Torres.

Il Siviglia, contro cui giovedì la Fiorentina dovrà compiere un miracolo per ribaltare lo 0-3 incassato nella semifinale d'andata di Europa League, sblocca il risultato dopo 8 minuti grazie a una grande giocata di Gameiro: triangolazione in velocità con Aspas e gran destro sotto la traversa che non dà scampo ad Alvarez. Il Celta Vigo reagisce nella ripresa e trova il pareggio al 58' grazie a un rigore trasformato da Mina e concesso dall'arbitro per una gomitata di Arribas su Charles.

Non ancora certo della salvezza, il Levante parte forte e dopo 32 minuti sblocca il risultato: perfetto cross basso da destra di Ivan e piattone sottomisura di Barral che deve solo spingere in rete. La gioia rossoblù dura appena 180 secondi: Tiago recupera palla in area avversaria e scodella per Siqueira che in girata mancina fa 1-1. Nel secondo tempo il copione è più o meno lo stesso: il nuovo vantaggio è ancora del Levante grazie a un fortunoso rimpallo tra Uche e Oblak al 63'. Simeone allora manda in campo Torres e proprio l'ex Milan firma il pari al minuto 80 con un perfetto colpo di testa sul corner di Koke. Dopo il pareggio di ieri del Valencia, dunque, l'Atletico aveva la possibilità di balzare a +6 sui rivali e ipotecare l'accesso alla prossima Champions senza passare preliminari. Invece non è andata così, la lotta resta aperta e la prossima settimana al Calderon arriva il Barcellona.