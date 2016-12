Liga: Rossi fa fuori l'Atletico, il Real insegue il Barça

MANITA BARCELLONA: LA LIGA È VICINAAl Camp Nou il Barcellona ci mette 8 minuti per sbloccare l'incontro con una punizione pennellata nel sette dal solito Leo Messi. L'Espanyol prova ad impensierire i blaugrana che però, a inizio ripresa, chiudono i conti con una doppietta di Suarez nel giro di nove minuti. Al 52' l'uruguayano infila in rete l'assist smarcante di Messi mentre al 61' sigla il 56esimo gol in 51 partite stagionali con un colpo di testa su angolo di Neymar. A calare il poker ci pensa Rafinha dopo un'erroraccio di Pau che non trattiene un pallone in area. A concludere la festa blaugrana ci pensa Neymar che deve solo appoggiare in fondo al sacco il pallone regalato da Suarez. Il Barcellona è così ad un passo dal titolo: dovrà battere il Granada in trasferta nell'ultimo turno per conquistare la Liga.