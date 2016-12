Liga: Ronaldo stellare, il Real travolge l'Atletico

Simeone si affida alla coppia d'attacco composta da Fernando Torres e Griezmann mentre il Real si schiera col tridente Lucas Vazquez, Ronaldo e Bale. Al 9' Atletico pericoloso con una girata che di Saul che termina di poco a lato. I Merengues rispondono con un colpo di testa di Ronaldo sul quale Oblak si supera. Al 23' il portoghese porta in vantaggio gli uomini di Zidane con una punizione dai 25 metri deviata da Savic in barriera. Il Real va così negli spogliatoi in vantaggio. Nella ripresa parte forte l'Atletico. Prima ci prova Carrasco con un sinistro che termina di un soffio sopra l'incrocio dei pali. Poi è Griezmann a mettere in mezzo una sfera insidiosa che nessun compagno riesce ad intercettare. I Blancos tornano a farsi vedere con una conclusione insidiosa di Isco respinta in tuffo da Oblak. Al 71' Ronaldo scappa via a Savic in area e l'ex viola lo atterra: rigore per il Real che lo stesso portoghese trasforma con freddezza. Sei minuti dopo CR7 chiude definitivamente i conti appoggiando in rete il perfetto cross di Bale, volato via sulla sinistra. Con questa rete Ronaldo aggancia nella classifica marcatori Messi e Suarez a quota 8. Nel finale Modric sfiora il poker ma il Real può comunque far festa per il trionfo nel derby e il primo posto a +4 sul Barcellona. L'Atletico esce di scena a testa bassa e scivola a -9 dai Blancos.