Liga: Ronaldo spaziale, Real implacabile col Celta

23:53 - Cristiano Ronaldo, con una tripletta, trascina il Real Madrid alla 18esima vittoria consecutiva. Finisce 3-0 al Bernabeu per gli uomini di Ancelotti contro il Celta Vigo. Merengues in vantaggio con un rigore (dubbio) trasformato dal portoghese che si scatena poi raggiungendo quota 200 gol nella Liga in 178 partite. Il Real resta in vetta a +4 sull’Atletico che ha battuto 2-0 l’Elche in trasferta con gol di Gimenez e Mandzukic.

Con un'altra prestazione straordinaria, Ronaldo si candida forse come principale candidato alla conquista del Pallone d'Oro. Numeri impressionanti quelli del portoghese arrivato alla 23esima tripletta in carriera. Il rigore che apre l'incontro è però molto dubbio: la spinta di Castro su CR7 sembra inesistente. Il portoghese mette d'accordo tutti al 65' siglando il 2-0 al termine di un'azione confusa in area. Il 3-0 definitivo arriva all'81': su cross di Marcelo, Ronaldo non sbaglia il tiro in controbalzo. Nel finale Ancelotti richiama in panchina il suo fenomeno per la standing ovation di tutto il Bernabeu. Dopo la vittoria col Deportivo, funestata dalla morte di un tifoso galiziano, l'Atletico fa visita all'Elche. Allo stadio Manuel Martinez Valero bastano appena 16 minuti ai Colchoneros per sbloccare l'incontro: su passaggio di Arda Turan, Gimenez si libera al tiro e col destro trafigge Tyton. I padroni di casa faticano a trovare spazi utili per il pareggio e così a inizio ripresa ecco il colpo del ko di Mandzukic che, lanciato in corsa da Gabi, spedisce il pallone del 2-0 in rete sul primo palo. L'Atletico non fatica a tenere a bada i modesti tentativi dell'Elche e porta così a casa tre punti preziosi.

Continua il momento complicato del Deportivo La Coruna, ormai a secco di vittorie da metà ottobre. La formazione galiziana cede per 1-0 in casa al Malaga e resta in ultima posizione con Cordoba ed Elche: decide un gol di Darder dopo 22'. Gli andalusi si arrampicano al quinto posto della classifica a quota 24 punti.