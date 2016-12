Liga: riscossa Atletico, cinquina al Betis

Allo stadio Calderon l'Atletico Madrid riceve il Betis Siviglia con l'obiettivo di conservare il secondo posto in classifica alle spalle del Barcellona e soprattutto davanti al Real. La squadra di Simeone sblocca il match al 37' con un gioiello di Fernando Torres che, servito in profondità da Koke, scavalca il portiere in uscita con un delizioso tocco sotto. Poco dopo, al 42', l'Atletico fa 2-0 grazie ad una clamorosa papera di Adan che esce per anticipare Koke servito da Griezmann ma buca l'intervento e la palla rotola in rete. Nella ripresa il Betis inserisce Kadir e Damiao ma la musica non cambia perchè a colpire è sempre l'Atletico. Al 65' Correa pesca l'inserimento di Juanfran che stoppa di petto e insacca col destro per il 3-0. Poco dopo, al 79', il Betis ha un sussulto con Castro che approfitta di una respinta maldestra di Oblak per recuperare e insaccare. I Colchoneros non si scompongono perchè due minuti dopo arriva il poker di Griezmann che insacca a porta vuota su assist di Correa, autore di una travolgente azione personale. La cinquina dell'Atletico è del 22enne ghanese Teye che al 91' deposita in rete su centro basso di Griezmann.