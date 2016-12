Liga: riscatto Barcellona, Granada piegato

15:24 - Il Barcellona rialza la testa anche nella Liga. Non fosse bastata la vittoria in Champions col City per cancellare il ko interno col Malaga di sette giorni fa, arriva il successo anche in campionato per i blaugrana che battono 3-1 in trasferta il Granada nella 25.a giornata. Vantaggio di Rakitic, poi raddoppia Suarez, accorcia Rico su rigore e Messi chiude i conti: gli uomini di Luis Enrique tornano momentaneamente a -1 dalla capolista Real.

Il Barcellona si presenta sul campo della penultima forza del campionato col tridente delle meraviglie Messi-Neymar-Suarez, col Pistolero protagonista su tutti e tre i gol. I blaugrana, a dire il vero, partono un po' contratti ma al minuto 25 alla prima occasione passano in vantaggio: tiro incrociato di Suarez, respinta maldestra del difensore Cala per Rakitic che tutto solo non può sbagliare il tap-in. Prima dell'intervallo altre due occasioni per Messi, che prima non trova la porta con uno splendido tiro in controbalzo poi chiama Oier alla grande parata. A inizio ripresa è invece Bravo a salvare il risultato: Granada vicino al pari con un tiro-cross di Cordoba. Gol sbagliato-gol subito: al 48' Suarez si inserisce su un meravigliso assist di Rakitic e con l'esterno destro raddoppia.



Partita chiusa? Assolutamente no visto che al 52' Rico accorcia dagli undici metri realizzando il rigore concesso per un fallo su Lass. I padroni di casa in realtà non riescono a creare chance per il pareggio, così Messi al 70' chiude i conti: ancora una grande giocata di Suarez che salta il portiere e lascia alla Pulce l'onore di calare il tris per il 27.o sigillo personale in questo campionato!