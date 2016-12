Liga, rientra lo sciopero: si giocano le ultime due giornate

Si giocheranno regolarmente le ultime due giornate della Liga spagnola e anche la finale di Coppa del Re tra Barcellona e Atletico Bilbao in programma al Camp Nou il 30 maggio. E', infatti, rientrato lo sciopero indetto dalla Federazione Spagnola (Rfef) e dall'associazione dei calciatori in merito al decreto governativo (promosso dalla Lega calcio spagnola) per la nuova spartizione dei diritti tv.

La Federcalcio spagnola, d'accordo con il sindacato dei calciatori, aveva indetto la sospensione dei campionati professionistici spagnoli dal 16 maggio in poi a causa dell'approvazione di una nuova legge sulla vendita dei diritti televisivi delle partite. La nuova legge da cui è nata la decisione della RFEF, approvata dal governo spagnolo giovedì 30 aprile, prevede che i diritti televisivi dei due campionati più importanti siano venduti in blocco.



A sostegno della legge, invece, la Lega Calcio Spagnola. La scorsa stagione le squadre professionistiche spagnole hanno guadagnato in tutto circa 800 milioni di euro dalla vendita dei diritti televisivi. Ora con l'intervento della Corte Suprema, lo sciopero è stato sospeso e da qui a fine stagione non dovrebbero esserci sorprese.