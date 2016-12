Liga riaperta, ora Atletico e Real tallonano il Barça

Si può parlare di crisi-Barça? I numeri dicono questo, e non è certo un fatto consueto nella liga. Pareggio con il Villarreal, sconfitta con il Real Madrid e con la Real Sociedad: 1 punto su 9 a disposizione, con Messi che non va a segno e non realizza assist da quattro turni consecutivi: non succedeva da sei anni. E in mezzo c'è stata sì la vittoria per 2-1 in Champions proprio contro l'Atletico, ma il ritorno al Calderon potrebbe essere infuocato. In una settimana, insomma, Luis Enrique si gioca tutto. Incredibile a dirsi.



Il Real, dopo lo scivolone in Champions, ha continuato a marciare in campionato come sempre da quando Zidane si è seduto sulla panchina dei blancos. Anche l'Atletico continua a correre e ora Simeone ha messo il Barça nel mirino. Le prossime giornate saranno decisive. Il Barcellona ospiterà il Valencia nel prossimo turno, ma anche gli altri appuntamenti appaiono abbordabili. Chi potrebbe mettere il bastone tra le ruote a Luis Enrique è l'Espanyol, nel derby al Camp Nou alla penultima. Più complicato il cammino dell'Atletico, che avrà nella trasferta a Bilbao e nella sfida all'ultima con il Celta gli impegni più complicati. L'impegno più duro per il Real sarà lo scontro con il Villarreal, quarto. Ma questa Liga sta riservando sorprese inaspettate, quindi non resta che godersi questi ultimi 6 turni.