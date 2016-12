Liga: Real Madrid implacabile, regolato il Getafe

Real Madrid scende in campo con il tridente delle meraviglie, la BBC, composto da Benzema con Bale e Cristiano Ronaldo a supporto. Al 13' grande occasione per le Merengues con un cross teso di James Rodriguez sul quale CR7 non arriva di un soffio. Il portoghese tre minuti dopo colpisce in pieno il palo con un destro potente da fuori area. Al 29' il Real sblocca l'incontro con Benzema che deve solo appoggiare in fondo al sacco il servizio di James Rodriguez. Il raddoppio delle Merengues arriva al 40' con Isco che infila Guaita al termine di una bella triangolazione con Benzema.



A inizio ripresa il Real cala il tris con Bale, bravo a inserirsi su un altro servizio delizioso di Benzema. Al 56' il tiro cross di Bale impegna Guaita che smanaccia come può. La squadra di Zidane va vicina al poker anche al 68' con Benzema che spara a lato il suggerimento di Lucas Vazquez. L'attaccante francese viene poi sostituito da Jesè. Il Getafe si vede al 75' quando conquista una punizione a due sul limite dell'area piccola, calciata da Sarabia ma parata magistralmente da Navas. Sarabia si rifà all'84' quando segna la rete del 3-1 con un tiro sotto l'incrocio. All'88', però, il Real trova il quarto gol con James Rodriguez che controlla in area il servizio di Lucas Vazquez e col destro infila sul secondo palo. A completare la festa ci pensa Ronaldo che, in pieno recupero, deve solo appoggiare in porta il passaggio di Jesé davanti a Guaita.



Per il Real, che in settimana ha conquistato le semifinali di Champions eliminando il Wolfsburg, si tratta della sesta vittoria consecutiva in campionato e il Barcellona, distante per una notte soltanto una lunghezza, non è più irraggiungibile.