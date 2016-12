Liga: Real Madrid corsaro, tonfo Barcellona

Il Barcellona incappa nella prima sconfitta stagionale alla quinta giornata della Liga e lascia la vetta agli avversari di serata del Celta Vigo, l'ex squadra di Luis Enrique. I blaugrana perdono con un secco 4-1 che conferma il grande stato di forma dei galiziani, reduce dal successo in casa del Siviglia: al 24' sblocca il risultato l'ex di turno Nolito con un destro a giro sul palo lontano mentre al 30' Iago Aspas fa 2-0 in contropiede solitario. A inizio ripresa è ancora Aspas, al 56', a firmare il tris, sempre in azione di rimessa con il Barcellona tutto in avanti per un corner. Nel finale Neymar segna il punto per il Barcellona su assist di Neymar ma poco dopo, all'83', arriva il definitivo 4-1 del Celta Vigo con Guidetti, pure lui agevolato dalla difesa pessima dei catalani.

Vittoria importante per il Real Madrid che vince 2-1 sul difficile campo dell'Athletic Bilbao e aggancia in vetta il Celta Vigo, fresco di grande vittoria sul Barcellona. Al San Mames i Blancos, con l'ex interista Kovacic titolare nel ruolo di trequartista, passano al 19' con Benzema che approfitta di un clamoroso errore in disimpegno dei baschi e insacca. Prima dell'intervallo Navas salva su colpo di testa di Aduritz mentre a metà ripresa, al 67', il portiere costaricense non può nulla sul colpo di testa di Sabin che vale l'1-1. Il pareggio dura appena tre minuti perchè al 70' il Real trova il 2-1 che vale la vittoria ancora con Benzema, letale a insaccare sul centro basso di Isco.