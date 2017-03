Liga: Real Madrid corsaro, poker all'Eibar

Nonostante le pesanti assenze di Ronaldo, Bale e Morata, il Real Madrid vince 4-1 sul campo del sorprendente Eibar nella 26esima giornata della Liga e riscatta il deludente 3-3 casalingo col Las Palmas. A trascinare i blancos ci pensano Benzema e James Rodriguez: il francese fa una doppietta in 10 minuti, poi firma l'assist per il 3-0 del colombiano al 29'. In avvio di ripresa chiude i conti Asensio per il poker.