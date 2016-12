Liga: Real Madrid chiama, Barcellona risponde

Tutto facile per il Real Madrid che, nel primo match del sabato della decima giornata della Liga, il Real Madrid batte 3-1 il Las Palmas e resta in vetta alla classifica con 24 punti. La sfida del Bernabeu è subito in discesa per i blancos che al 4' trovano l'1-0 con Isco, servito a tu per tu col portiere da Casemiro. Poco dopo, al 14', arriva il 2-0 di Ronaldo che segna di testa in tuffo su cross di Marcelo. Per CR7 sono 234 reti nella Liga: eguagliato il messicano Hugo Sanchez al terzo posto della graduatoria dei marcatori all-time del campionato spagnolo. Prima dell'intervallo, dopo il gol del momentaneo 2-1 del Las Palmas con Hernan, arriva il 3-1 di Jesè. Al 43' il canterano si libera in area, rientra sul destro e spedisce la sfera sul palo lontano. Nella ripresa l'unica grande occasione è ancora per il Real al 92' ma Ronaldo spara addosso a Javi Varas da buona posizione.



A Madrid, sul campo del Getafe, il Barcellona si impone per 2-0 e resta in scia del Real Madrid al comando della Liga. Ancora senza Messi, i blaugrana sfiorano subito il vantaggio al 2' con Munir e poi trovano l'1-0 al 37' con Suarez che, imbeccato dall'assist volante di Sergi Roberto, non sbaglia a tu per tu col portiere. Sono 300 gol in carriera per il 'Pistolero' uruguaiano. Nella ripresa, al 58', il Barça chiude i conti col 2-0 di Neymar: ripartenza di Sergi Roberto che cambia gioco in area per O'Nei che di sinistro, al volo, trafigge Guaita. Per il Barcellona di Luis Enrique, senza Messi, la coppia Suarez-Neymar ha firmato gli ultimi 14 gol della squadra.



Resta in scia alle prime anche il Villarreal che batte 2-1 il Siviglia, avversario della Juventus in Champions, e aggancia l'Atletico Madrid a 20 punti. Agli andalusi non basta Llorente dopo i gol di Mario e Bakambu. Vince pure il Valencia che travolge 3-0 il Levante nel derby al Mestalla: gol di Paco Alcacer su rigore, Feghouli e Bakkali.