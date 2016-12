Liga: Real Madrid-Barcellona, un clasico da paura

11:42 - "Real Madrid-Barcellona è la miglior partita al mondo". La frase di Carlo Ancelotti non lascia spazio a repliche: alle 18 al Bernabeu va in scena il Clasico, nona giornata di Liga. I blancos, a -4 dalla vetta, provano a riaprire il campionato affidandosi alla vena realizzativa di Ronaldo, già a quota 15 gol. Dall'altra parte la capolista può contare sul ritorno di Suarez: termina oggi infatti la squalifica del Pistolero per il morso a Chiellini.

Il Real di Ancelotti si presenta all'appuntamento in uno splendido momento di forma, reduce da 8 vittorie consecutive, tre in Champions e cinque in Liga: i madrileni, che in classifica sono attualmente terzi sotto anche al sorprendente Siviglia, non potranno però contare sull'infortunato Bale. Il tecnico ex Milan pensa dunque al solito 4-3-3, con Isco-Modric-Kroos a centrocampo e il tridente Ronaldo-Benzema-Rodriguez. Modulo speculare per il Barcellona: Luis Enrique dovrebbe lanciare dal primo minuto Suarez, con al suo fianco Messi e Neymar a completare la "Clasica" parata di stelle.Le probabili formazioni di Real Madrid-Barcellona

Real Madrid (4-3-3): Casillas, Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo, Modric, Kroos, Isco, Ronaldo, Benzema, Rodriguez.

A disp.: Navas, Varene, Nacho, Arbeloa, Kedira, Illarramendi, Herandez. All.: Ancelotti

Barcellona (4-3-3): Bravo, Alves, Pique, Mascherano, Matieu, Xavi, Busquets, Iniesta, Messi, Suarez, Neymar.

A disp.: Ter Stegen, Bartra, Jordi Alba, Rakitic, Pedro, Munir, Sandro. All.: Luis Enrirque

Arbitro: Manzano