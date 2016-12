Liga: Real e Siviglia calano il tris, Juventus e Fiorentina avvisate

Dalla Spagna arrivano messaggi minacciosi per Juventus e Fiorentina. Nella 34.a giornata della Liga il Real Madrid, che sfiderà i bianconeri in semifinale di Champions, supera con un rotondo 3-0 l'Almeria e torna a -2 dal Barcellona: decidono Rodriguez, Arbeloa e un autogol. Il Siviglia invece, avversario dei viola in Europa League, vince 3-1 in casa dell'Eibar e torna al quarto posto. Colpo esterno pure dell' Atletico che s'impone 1-0 a Villarreal.

Giri al minino, l'imperativo è non farsi male: al Real Madrid basta un approccio soft per mettere in ginocchio il modesto Almeria. I ragazzi di Ancelotti creano occasioni a ripetizione, ma il portiere Ruben nega la gioia a Coentrao, Cristiano Ronaldo ed Hernandez. Gli ospiti assaporano il gusto di arrivare all'intervallo sul pareggio, ma al minuto 44 James Rodriguez li punisce: sventola pazzesca al volo del colombiano che da 25 metri insacca sotto l'incrocio. A inizio ripresa (49') i padroni di casa chiudono subito la pratica: filtrante per Kroos che dal fondo mette al centro rasoterra dove Dos Santos, nel tentativo di anticipare CR7, infila nella sua porta. Lo stesso portoghese cerca più volte di mettere il suo nome tra i marcatori, ma è Arbeloa a firmare il tris all'85' spingendo in rete il perfetto assist del Chicharito.

Sorride pure il Siviglia che, in attesa di sfidare la Fiorentina nella semifinale di Europa League, continua la sua corsa in Liga per un pass Champions: 3-1 a domicilio all'Eibar che significano momentaneo sorpasso al quarto posto sul Valencia, impegnato domani col Vallecano. Scatenato Bacca, che firma le due reti della prima frazione: al 7' riceve l'assist di Reyes e insacca dopo aver saltato il portiere, al 15' raddoppia con un tocco sottomisura da vero rapace d'area. Al 51' Piovaccari prova a riaprire il match finalizzando da pochi passi la sponda di Arruabarrena, ma un quarto d'ora dopo Bacca restituisce il favore a Reyes che da centro area col mancino non sbaglia. Nell'altra gara delle 20 il Celta Vigo supera 1-0 il Malaga grazie alla rete al minuto 89 di Nolito.



Simeone festeggia nel migliore dei modi la sua 200esima panchina con l'Atletico Madrid e lo fa grazie a Fernando Torres, che entra nella ripresa al posto di Mandzukic e gela il Madrigal al minuto 74. Non basta l'agonismo di Joel Campbell al Villarreal, che non vince da 10 uscite ufficiali, esattamente dall'8 marzo. A decidere la gara è uno svarione del difensore Bailly, che incespica su un retropassaggio e spiana la strada al Nino, che tutto solo non fallisce il suo 96esimo gol con la maglia dei Colchoneros: agganciato Diego Forlan al 12.o posto della classifica dei cannonieri biancorossi di sempre. Nell'altra gara delle 22, sonoro 4-0 rifilato dall'Elche al Deportivo La Coruna: segnano Jonathas, Lomban, Pasalic e Rodrigues.