Liga: Real col fiatone, Rossi trascina il Levante

Sono ancora una volta i calci piazzati a reglare i tre punti ad un opaco Real Madrid: quando Cristiano Ronaldo non brilla, tutta la squadra ne risente. Il portoghese si mangia due ghiotte chance nel primo tempo ma, sua fortuna, sulla seconda nasce il gol del vantaggio: al 24' Varas si supera deviando in angolo il tiro a botta sicura di CR7, ma sugli sviluppi del tiro dalla bandierina nulla può sul colpo di testa di Sergio Ramos. Il Las Palmas gioca con coraggio, resta aggrappato al match e a tre minuti dalla fine trova il pari: i blancos battono male una punizione sulla trequarti, Momo ne approfitta e serve l'ex Willian Jose che - sfruttando un'indecisione di Ramos - fa 1-1 con un diagonale rasoterra. Il Real ha il merito di crederci fino alla fine e all'89' trova il nuovo vantaggio: ancora un corner, stavolta calciato da Jesé, e Casemiro di testa insacca e fa respirare Zidane. Il tecnico francese, però, è furioso al termine del match: "Così - ha detto - non andiamo da nessuna parte".



Nel derby di Valencia il protagonista è Pepito Rossi: al 65' l'attaccante azzurro si inventa uno spettacolare mancino al volo sul corner di Juanfran e regala tre punti importantissimi al Levante, che fa il pieno di speranza e - seppur resti in ultima posizione a pari punti col Gijon - sale a tre lunghezze dalla zona salvezza. Crisi nera invece in casa Villarreal, al secondo ko di fila: il Siviglia batte 4-2 il Sottomarino giallo, quarta forza del campionato, e si avvicina a -5. In chiave Europa, importante anche la vittoria dell'Athletic Bilbao che batte 3-1 il Betis e resta in sesta posizione.