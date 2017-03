Liga: pari Real Madrid, Barcellona in testa

Cambia la capolista della Liga nella 25esima giornata. Il Real Madrid, pur con una gara in meno, rimonta da 1-3 a 3-3 nel finale contro un coriaceo Las Palmas (in gol anche Boateng) ma non va oltre il pareggio: la squadra di Zidane sale a 56 punti ma davanti c'è ora il Barcellona a 57. I blaugrana volano al comando in virtù del largo successo casalingo per 6-1 sullo Sporting Gijon con i gol, tra gli altri, di Messi, Suarez e Neymar.