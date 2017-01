Liga: pari Barcellona, cade il Siviglia. Il Real vince e allunga

Giornata favorevole al Real Madrid che batte 3-0 la Real Sociedad al Bernabeu e approfitta della doppia frenata delle inseguitrici, Siviglia e Barcellona, ora appaiate al secondo posto a -4: la squadra di Sampaoli perde 3-1 sul campo dell'Espanyol, Messi e compagni non vanno oltre l'1-1 sul campo del Betis in una partita ricca di polemiche. Per le merengues, che devono ancora recuperare una partita, segnano Kovacic, Cristiano Ronaldo e Morata.