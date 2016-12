Liga, Osasuna nei guai: i dettagli della presunta combine

13:28 - Duecentocinquantamila euro per vincere contro il Valladolid e ancora di più per perdere l'ultima giornata contro l'Osasuna che si giocava la permanenza della Liga. Sono questi i dettagli della combine per la quale l'Osasuna è sotto accusa in Spagna. Il dirigente Angel Vizcay avrebbe offerto il denaro a due giocatori del Betis Siviglia nella scorsa stagione, Amaya e Jordi Figueras. Per la cronaca il Betis battè il Valladolid e perse l'ultima.

Interpellato da El Larguero, il dirigente dell'Osasuna non ha voluto rilasciare altre dichiarazioni oltre a quelle esposte alla federazione spagnola, ma sempre secondo la stampa spagnola oltre ai dettagli delle cifre, sono spuntate anche delle conversazioni. Dopo aver battuto 4-3 il Valladolid, Jordi Figueras avrebbe chiamato Vizcay per chiedere più soldi per perdere la partita contro l'Osasuna. A smentire tutto l'altro giocatore coinvolto: "Non mi sono mai incontrato con la dirigenza dell'Osasuna e la nostra squadra non ha venduto niente".