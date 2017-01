Liga: orgoglio Siviglia, l'Osasuna si inchina

Il Siviglia non molla, vince 4-3 a Pamplona contro l'Osasuna nella 19esima giornata di Liga e conserva il secondo posto alle spalle del Real Madrid capolista. La squadra di Jorge Sampaoli si trova due volte in svantaggio e in entrambe le occasioni è il capitano Iborra a rimettere tutto in equilibrio; poi nel finale il gol decisivo è dell'ex Palermo Franco Vazquez, prima del poker di Sarabia. A tempo scaduto il definitivo 4-3 di Kodro.