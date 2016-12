Liga: Messi vince il premio di miglior giocatore

Leo Messi grande protagonista alla serata di lunedì sera a Barcellona nel corso della quale sono stati consegnati i premi della Liga per la stagione 2014-2015. La Pulce del Barcellona ha vinto per la sesta volta il trofeo come miglior giocatore ed è anche stato eletto migliore attaccante. Incetta di premi per il Barcellona: miglior portiere (Bravo), miglior allenatore (Luis Enrique) e miglior giocatore del continente americano (Neymar). Cristiano Ronaldo, assente alla cerimonia, si è dovuto accontentare del premio assegnato dal pubblico.