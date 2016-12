Liga: Messi fa 500 ma il Barcellona cade ancora, è aggancio Atletico

Col morale alle stelle dopo la qualificazione alle semifinali di Champions League, l'Atletico si rituffa nel clima della Liga e, contro un Granada in piena lotta per non retrocedere, impiega un quarto d'ora per sbloccare il risultato: Hernandez a sinistra mette in mezzo per Fernando Torres il cui destro, rimpallato, finisce sui piedi di Koke che in diagonale non dà scampo a Fernandez. Il Granada prova a reagire e al 31' fa paura ai Colchoneros quando Rochina lascia partire un gran destro da 25 metri che si stampa sul palo. Nella ripresa l’Atletico chiude i conti: al 59’ Torres, lanciato in profondità da Koke, firma il raddoppio con un colpo sotto e brinda al suo ottavo gol in campionato, il terzo di fila nelle ultime tre partite. Il definitivo 3-0 è opera di Correa che all’83’ si presenta a tu per tu con Fernandez e non sbaglia.



Fa davvero impressione il crollo del Barcellona. La squadra di Luis Enrique, che fino a due settimane fa sembrava padrona della Liga e strafavorita per la vittoria della Champions, incassa contro il Valencia la terza sconfitta consecutiva in campionato, la quarta nelle ultime cinque gare ufficiali: in mezzo anche l'eliminazione ai quarti di Champions nel derby tutto spagnolo con l'Atletico Madrid che evidentemente ha lasciato il segno. Contro il Valencia Messi e compagni scendono in campo conoscendo già il risultato dei Colchoneros che nel pomeriggio hanno piegato il Granada senza problemi. Il Camp Nou è gelato al minuto 27 quando Siqueira sfonda sulla sinistra e dalla linea di fondo crossa a centro area: Rakitic è sulla traiettoria, devia il pallone e inganna Bravo firmando una sfortunata autorete. Il Barça accusa il colpo ma reagisce e crea occasioni a raffica. Ma il Valencia è spietato e nel recupero del primo tempo raddoppia: palla filtrante di Parejo per Santi Mina che si infila tra Piqué e Sergi Roberto (immobili nell'occasione) e batte Bravo con un destro a giro. La ripresa si gioca a senso unico, ma il Barcellona trova sulla sua strada un Diego Alves in serata di grazia. Messi riaccende le speranze blaugrana al 63': triangolo con Jordi Alba e sinistro vincente per la tanto attesa rete numero 500 in carriera. C'è oltre mezz'ora per completare la rimonta ma il Valencia resiste e può festeggiare l'impresa. Il Barcellona esce dal campo con le ossa rotte e inizia ad avere paura: la stagione rischia di chiudersi con un flop clamoroso.