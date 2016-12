Liga: Messi fa 301, il Barcellona vola

20:43 - Il Barcellona vince 3-1 sul campo dello Sporting Gijon nel recupero della 16esima giornata e vola a +6 sull'Atletico Madrid. Un successo, manco a dirlo, nel segno di Lionel Messi che, con la doppietta, è arrivato a quota 301 gol nella Liga, il primo nella storia del campionato spagnolo a superare questa quota. Per i blaugrana in rete anche Luis Suarez che ha firmato il 3-1 dopo aver fallito un rigore.

Sesta vittoria di fila in campionato per il Barcellona che vince 3-1 sul campo dello Sporting Gijon nel recupero della 16esima giornata della Liga e vola a quota 60 in classifica, a +6 sull'Atletico Madrid primo inseguitore. La squadra di Luis Enrique viene trascinata dal solito Lionel Messi che, al 25', con un preciso tiro dal limite, ha firmato l'1-0, ma soprattutto ha firmato il gol numero 300 nella Liga, il primo a riuscirci nella storia del campionato spagnolo. Poi, dopo il momentaneo pari del Gijon con Castro, al 31' la Pulce ha firmato la doppietta con un sinistro di collo esterno su sponda di Suarez per il 2-1 e il gol numero 301 nella Liga. Nella ripresa il Barcellona ha chiuso subito i conti. Luis Suarez, dopo essersi fatto parare un calcio di rigore al 62', al 67' ha trovato il 3-1 con un pregevole sinistro a giro da dentro l'area, palo e gol. Per l'uruguaiano è il 24esimo gol in campionato, primo nella classifica cannonieri, mentre Messi è salito a 15. Per l'argentino sono in tutto 301 in 334 partite: nel mirino ora ci sono l'inglese Jimmy Greaves che in Inghilterra si è fermato a 357 centri, e soprattutto Gerd Muller, primatista del campionato tedesco con 365 gol.