Liga: Messi esagerato, il Barcellona travolge il Depor

10:10 - Uno stratosferico Messi firma una tripletta nel successo per 4-0 del Barcellona contro il Deportivo La Coruna al Riazor. Completa il tabellino un'autorete di Sidnei. I blaugrana restano a -1 dalla capolista Real Madrid che, grazie a Ronaldo (doppietta) e Bale, vince 3-0 il derby col Getafe e si laurea campione d'inverno. L'Atletico Madrid piega 2-0 il Granada con le reti di Mandzukic (rigore) e Raul Garcia ed è sempre a -4 dalla vetta.

Il Real parte piano ma colleziona diverse palle gol: prima Marcelo manda alto di un soffio, poi Naldo contrasta in extremis le conclusioni di Benzema e Cristiano Ronaldo, infine sale in cattedra il portiere Codina che è super su Bale e Isco. Ma l'occasione più nitida arriva a fine primo tempo, con la traversa colpita da Kross con un missile di controbalzo. Nella ripresa la gara si sblocca: al minuto 62 grande giocata di Benzema che semina due avversari e scarica per Ronaldo che da pochi passi non può sbagliare. Passano 4 minuti e Bale raddoppia con un tocco morbido su perfetto cross da sinistra di James Rodriguez. Al 79' ci pensa Cristiano Ronaldo a mettere in ghiaccio la partita con un tuffo di testa su assist ancora di un ispirato James Rodriguez. L'Atletico risponde al successo dei blancos piegando 2-0 il Granada fanalino di coda al Calderon. Gli ospiti, per nulla intimoriti, in avvio di gara spaventano la squadra di Simeone con El-Arabi. Ai Colchoneros serve un'incursione di Diego Godin nell'area avversaria per sbloccare il risultato: il difensore uruguaiano va giù in un contrasto con Sissoko e si guadagna con mestiere un calcio di rigore che Mandzukic trasforma. Nel finale l'Atletico chiude i conti con Raul Garcia, entrato poco prima al posto dell'attaccante croato: all'89' il centrocampista svetta sul cross di Arda Turan e di schiena mette dentro il 2-0. In classifica l'Atletico sale a 41 punti, Granada sempre ultimo a quota 14. Il Deportivo La Coruna crolla sotto i colpi di Leo Messi che firma la sua 18esima tripletta in carriera in Liga. L’argentino sblocca il risultato al 10’ con uno splendido colpo di testa in tuffo su traversone di Rakitic. Un colpo classico del suo repertorio invece quello che porta al 2-0, un delizioso scavetto ai danni di Fabri. La partita è in ghiaccio e il Barcellona si rilassa un po’ troppo concedendo qualche buona occasione al Depor nei primi minuti della ripresa. A spegnere definitivamente le ambizioni della squadra di casa ci pensa ancora una volta Messi al 62’ con un diagonale di sinistro dal limite dell’area che termina nell’angolino basso. Prima del triplice fischio finale c’è tempo anche per il 4-0 (83’): Dani Alves mette in mezzo dalla destra, Lopo respinge ma la palla sbatte sullo stinco di Sidnei e termina in fondo al sacco. La festa del Barça è completa.