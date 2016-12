Liga: manita Barcellona, 5-2 al Bilbao

23:49 - Il Barcellona batte 5-2 l'Athletic Bilbao in trasferta, nel posticipo della 22a giornata di Liga, e si porta a meno uno dal Real Madrid, sconfitto nel derby dall'Atletico per 4-0. In gol tutte le stelle, apre le danze Messi al 15' su punizione, Suarez al 26' raddoppia con un preciso diagonale, al 62' autogol di De Marcos. Nella ripresa vanno in gol anche Neymar al 64' e Pedro all'86'. Per il Bilbao gol di Rico e Aduriz.

Il Valencia vince 2-1 in trasferta contro l'Espanyol e conquista il quarto posto in solitaria a quota 44 punti, reti di Piatti al 62', autogol di Pau all'85, per i padroni di casa accorcia le distanze all'89' Garcia. Cade, invece, a sorpresa il Siviglia, sconfitto per 2-1 dal Getafe. Al 29' Vazquez su rigore segna l'1-0, il pareggio per gli andalusi porta la firma di Krychowiak al 66', il gol partita lo firma Leon all'89'. L' Almeria si aggiudica la sfida salvezza contro il Cordoba, la squadra di Martinez vince 2-1 in rimonta, al gol di Cartabia al 10' risponde Michel con una doppietta (61', 66').