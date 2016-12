Liga: l'Espanyol ferma il Barça, Atletico solo in vetta

2 gennaio 2016 Liga: lʼEspanyol ferma il Barça, Atletico solo in vetta Si chiude 0-0 il derby catalano: i blaugrana colpiscono due legni. Ai Colchoneros basta un gol di Thomas per battere il Levante

L'Atletico Madrid vola al comando in solitaria della Liga battendo 1-0 in casa il fanalino di coda Levante grazie alla rete nel finale del neo-entrato Thomas nella 18esima giornata. La squadra di Diego Pablo Simeone sale a 41 punti in classifica, +2 sul Barcellona fermato sullo 0-0 nel derby con l'Espanyol. I blaugrana sbattono sui legni, una volta con Messi e una con Suarez.

A dispetto del pronostico, l'Atletico fatica più del dovuto al Calderon contro un Levante che pensa più a difendersi che ad attaccare. Al 6' Jackson Martinez sfodera un destro parato da Marino. Poi ci prova Savic che scheggia la traversa con una spizzata. Al 29' si fanno vedere gli ospiti con Verza che sfiora il palo da ottima posizione. A inizio ripresa clamorosa traversa colpita da Koke che scarica sul legno la sponda di Jackson.



La serata sembra davvero da dimenticare per l'Atletico quando al 57' Saul colpisce il terzo montante con un tiro cross dalla trequarti. I Colchoneros rischiano anche di perdere quando un tiro di Xumetra, deviato da Godin, si spegne di un soffio a lato. Simeone richiama in panchina Jackson Martinez ed inserisce Thomas: il ghanese ripaga la fiducia del tecnico sbloccando l'incontro con un destro non certo implacabile sul quale Marino commette una grossa ingenuità. Un gol che regala tre punti d'oro all'Atletico che sale in testa alla classifica con due punti (e una gara) in più del Barcellona.