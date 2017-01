Liga: l'Atletico stecca ancora, 0-0 con l'Alaves

Prosegue il momento negativo dell'Atletico Madrid che, nella 20esima giornata di Liga, non va oltre lo 0-0 sul campo dell'Alaves. I Colchoneros pareggiano la seconda gara consecutiva in campionato e restano al quarto posto con 36 punti, 7 in meno del Real Madrid capolista. Si porta a quota 34, invece, il Villarreal che torna al successo regolando 2-0 il Granada grazie ai gol messi a segno da Bruno Soriano e Alvaro Gonzalez.