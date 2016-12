Liga, l'Atletico resta in scia: Torres e Tiago stendono il Getafe

19:57 - Dopo la maratona in Champions League col Bayer Leverkusen e il passaggio ai quarti, l'Atletico Madrid torna a vincere anche in Liga. Al Vicente Calderon la squadra di Simeone batte il Getafe 2-0 e resta in corsa per il terzo posto. Gara subito in discesa per i Colchoneros, che al 3' passano in vantaggio con un colpo di testa di Torres e poi raddoppiano al 44' con Tiago. Nel primo tempo anche un palo di Koke.

A Madrid applausi a scena aperta per l'Atletico dopo i 120' (più rigori) in Champions. A dispetto del risultato, prova di forza per la squadra di Simeone. Contro il Getafe i Colchoneros prendono subito in mano la gara, dominano in mezzo al campo e costringono gli ospiti a difendersi. Koke è ispirato. E si vede. Suo l'assist per il gol di Torres, tornato a buoni livelli, e suo anche un palo nella prima frazione di gioco. Sulle palle inattive i Colchoneros sono implacabili e Tiago di testa è un cecchino. Alle fine del primo tempo il tabellino dice 2-0 per i padroni di casa, che poi nella ripresa, complice la stanchezza, decidono di abbassare il ritmo e controllare la gara.