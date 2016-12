Liga: l'Atletico non brilla, solo 1-0 al Las Palmas

L'Atletico Madrid vince ma non convince. All'esordio in Liga i 'Colchoneros' sconfiggono con uno striminzito 1-0 il neopromosso Las Palmas : decide una punizione di Antoine Griezmann al 16', con deviazione decisiva della barriera ospite. Fondamentali anche le parate di Jan Oblak, che nel finale salva la squadra di Simeone dal pari. Debutto in Liga per Jackson Martinez , che non brilla e viene sostituito al 60' da Fernando Torres.

Per la prima recita stagionale, Simeone sceglie come interpreti offensivi Griezmann, titolarissimo dopo i 25 gol della scorsa annata, e il nuovo acquisto Jackson Martinez, soffiato al Milan nel mercato estivo. Ma se il francese si dimostra una garanzia, trovando la prima rete della sua Liga, il portoghese conferma tutte le difficoltà del precampionato e non ingrana: al 60' il 'Cholo' lo sostituisce con Fernando Torres, ma senza grandi benefici.



A decidere una sfida brutta e giocata male dall'Atletico è una punizione di Griezmann, deviata dalla barriera del Las Palmas: i 'Colchoneros' non segnavano direttamente da calcio piazzato dal lontano ottobre 2012, l'ultimo a riuscirci era stato Radamel Falcao contro la Real Sociedad. Bravo il neopromosso Las Palmas a lasciar sfogare l'Atletico nel primo tempo e poi a cercare di colpire nel finale.



E se non fosse per Oblak, gli ospiti porterebbero via anche un punticino dal Vicente Calderon: al 73' il portiere sloveno è semplicemente strepitoso nell'opporsi ad Aythami sugli sviluppi di un calcio d'angolo, sigillando l'1-0 che vale i primi tre punti stagionali per l'Atletico. Nelle altre gare l'Espanyol batte 1-0 il Getafe grazie al gol di Sevilla, mentre finisce 0-0 tra Deportivo La Coruna e Real Sociedad.