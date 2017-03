Liga: l'Alaves ferma la corsa del Siviglia

Dopo 4 vittorie consecutive in campionato (5 contando anche la Champions), si ferma la corsa del Siviglia che non va oltre l'1-1 sul campo dell'Alaves nel Monday Night della 26esima giornata di Liga. La squadra di Sampaoli passa in vantaggio nel primo tempo con Ben Yedder ma subisce nella ripresa il pareggio firmato da Katai. Gli andalusi, terzi in classifica, scivolano a -4 dal Barcellona e a -3 dal Real Madrid (che ha una gara da recuperare).