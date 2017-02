Liga: il Villarreal blocca il Siviglia

Il Siviglia viene bloccato sullo 0-0 in casa dal Villarreal nella 21esima giornata della Liga e manca l'aggancio al secondo posto al Barcellona. La squadra di Sampaoli domina e costruisce diverse occasioni ma deve arrendersi di fronte a un Sergio Asenjo in giornata di grazia: il portiere ospite al 50' pare anche il calcio di rigore di Nasri. In classifica gli andalusi salgono a 43 punti, il Villarreal a 35.