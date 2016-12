Liga: il solito Sergio Ramos salva il Real, il Barcellona resta a -6

REAL, CHE FATICA: 3-2 AL FOTOFINISH

Al Bernabeu il massiccio turnover di Zidane, che oltre all'infortunato Bale decide di tenere fuori sia Ronaldo che Benzema, rischia di far perdere punti per strada al Real Madrid, che nel finale però mette il turbo e riesce a ribaltare il grintoso Deportivo. Succede tutto nella ripresa, perché nei primi 45 minuti a negare la gioia dei gol ci pensano da una parte Tyton, bravo a rimanere in piedi a tu per tu con Rodriguez, e dall'altra il palo, che respinge il colpo di testa di Borges. Ad aprire le marcature è Morata al minuto 50 che, fresco di proposta di matrimonio, trova l'angolino con un perfetto destro a giro da fuori area. La risposta degli ospiti è veemente e tutta firmata dall'ex Joselu: l'attaccante spagnolo prima (63') fulmina Navas approfittando dell'errore di Casemiro, poi (65') trova il clamoroso sorpasso con un destro da centro area su suggerimento di Andone. Il Bernabeu è muto, ma a rianimarlo ci pensa il giovane Mariano Diaz, al primo gol nella Liga: un colpo di testa perfetto su cross di Lucas al minuto 84 che vale il 2-2. Così, nel recupero, tutto il Real si riversa in avanti alla ricerca di un guizzo da tre punti: a pensarci è, così come sette giorni fa nel Clasico, il solito Sergio Ramos, che al 92' svetta di testa sul corner di Kroos e fa esplodere di gioia Zidane.



TUTTO FACILE PER IL BARCELLONA

Dopo tre pareggi consecutivi, l'ultimo nel Clasico col Real Madrid, il Barcellona ritrova la vittoria vincendo 3-0 a Pamplona contro l'Osasuna ultimo in classifica. I blaugrana, senza Neymar, nel primo tempo costruiscono diverse occasioni con Messi, Iniesta e Suarez ma il portiere Perez mantiene inviolata la porta, anche con l'aiuto del palo. A inizio ripresa è l'Osasuna che sfiora il gol con Sergio Leon, il cui pallonetto scavalca Ter Stegen ma sbatte sulla traversa.



Scampato il pericolo il Barcellona torna a macinare gioco e al 59' sblocca il risultato con Suarez che, in posizione dubbia, insacca tutto solo in area piccola sull'assist di Jordi Alba. Al 72' il laterale mancino è ancora decisivo con l'assist per Messi che controlla in area e in diagonale fa 2-0. In pieno recupero, al 92', il Barcellona trova il tris ancora con Messi che penetra in area, mette a sedere difensore e portiere con una finta e poi insacca col prediletto mancino.



PRANDELLI E IL VALENCIA SEMPRE PIU' A FONDO

All'Anoeta di San Sebastian l'inizio del Valencia di Prandelli è da incubo: San Josè sblocca il risultato al 2' sfruttando la torre di Prieto e poi raddoppia al 24' con un'incornata su corner di Vela. La reazione degli ospiti si concretizza al 36' quando Parejo trasforma il calcio di rigore del 2-1. In avvio di ripresa la Real Sociedad continua ad attaccare e al 60' ha la palla del tris: Carlos Vela va sul dischetto ma Diego Alves lo ipnotizza e respinge il rigore del messicano. Al 91' l'ex Arsenal trova modo di rifarsi: col Valencia sbilanciato e in dieci per l'espulsione di Cancelo all'82', i baschi fanno 3-1 con una ripartenza proprio di Vela che trova in area Juanmi che insacca. E' il gol che chiude il discorso perchè la rete del 3-2 di Bakkali, autore di una serpentina nell'area avversaria, arriva troppo tardi. Per il Valencia di Prandelli prosegue il momento nero e ora è terz'ultimo a quota 12 punti con lo Sporting Gijon. La Real Sociedad invece si porta a 26 punti al quarto posto.