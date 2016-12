Liga: il Siviglia blocca il Barcellona, il Real ne approfitta

22:17 - Nella 31a giornata di Liga sorride il Real Madrid che va a -2 dal Barcellona capolista. I Blancos battono 3-0 l’Eibar con gol di Ronaldo (38esimo in campionato), Hernandez e Jesé mentre i blaugrana si fanno rimontare sul 2-2 dal Siviglia. La squadra di Luis Enrique va avanti con Messi e Neymar ma viene raggiunta da Banega e Gameiro. Frena l'Atletico che pareggia 2-2 a Malaga con una doppietta di Griezmann. Autorete per Torres.

IL MATCH DEL REAL MADRID

Tra infortuni e squalifiche Ancelotti manda in campo il suo Real col tridente composto da Ronaldo, Hernandez e Jesé.

Al 19' incredibile triplo legno delle Merengues: Sergio Ramos prende la traversa su calcio d'angolo, poi Isco colpisce i due pali con lo stesso tiro e il pallone non oltrepassa la linea.

Due minuti dopo i Blancos passano in vantaggio con una punizione di Ronaldo che inganna Irureta. Per CR7 è il gol numero 38 in campionato e il 49esimo in stagione. Al 31' raddoppio del Real con Hernandez (che non segnava dal 18 ottobre) con un colpo di testa su cross di Arbeloa. La terza e definitiva rete porta la firma di Jesé che si libera di tre giocatori e segna con un destro ad incrociare sul secondo palo.

Per il Real arriva una vittoria incoraggiante anche in vista del quarto di finale di Champions con l'Atletico.

LE CRONACHE DI BARCELLONA E ATLETICO

E' ancora una volta Lionel Messi a sbloccare l'incontro dello stadio Ramon Sanchez-Pizjuan al 14' con uno splendido sinistro a giro e palla che si insacca sul secondo palo. Al 31' arriva il raddoppio blaugrana con una straordinaria punizione di Neymar. Sei minuti più tardi il Siviglia accorcia le distanze con un destro da fuori area di Ever Banega che si insacca grazie alla complicità di Bravo.

A inizio ripresa Suarez si divora il gol del 3-1 calciando a lato una sfera respinta corta da Rico su tentativo di Iniesta. La beffa per il Barça arriva all'84' quando Gameiro deve appoggiare in rete il perfetto assist di Vidal. Si chiude così sul 2-2 il match col Barcellona che mantiene solo 2 punti di vantaggio sul Real mentre il Siviglia aggancia il Valencia al quarto posto a quota 62.

Alla Rosaleda l'Atletico parte bene passando in vantaggio al 25' con Griezmann che mette dentro un pallone vagante in area dopo una clamorosa papera di Kameni. Il Malaga però è vivo e al 37' pareggia i conti con una sfortunata autorete dell'ex milanista Fernando Torres che insacca di testa nella sua porta su angolo deviato all'ultimo da Recio. Al minuto 71' i padroni di casa vanno addirittura avanti con un morbido tocco sotto di Samu Garcia su perfetto assist di Amrabat. L'Atletico non ci sta e trova il 2-2 al 77' ancora con Griezmann (al 18esimo gol in campionato): l'attaccante francese scatta in netto fuorigioco su passaggio di Jimenez ma il guardalinee lascia correre e la squadra di Simeone conquista un punto per consolidare il terzo posto a quota 66.