29 ottobre 2016 23:51 Liga: il Real tenta la fuga, il Barcellona è secondo I blancos vincono 4-1 ad Alaves con tripletta di Ronaldo e provano scappare, ma i blaugrana battono 1-0 il Granada e restano a -2. Atletico ok, il Siviglia rallenta

Il Real Madrid vince anche sul campo dell'Alaves e tenta la fuga. Nella decima giornata di Liga, gli uomini di Zidane passano 4-1 al Mendizorrotza con la tripletta dello scatenato Ronaldo e balzano a quota 24 punti, due in più del Barcellona, che soffre ma batte 1-0 il Granada al Camp Nou, decide la rovesciata di Rafinha. Resta a -3 invece l'Atletico Madrid, che batte 4-2 il Malaga e acciuffa al terzo posto il Siviglia, fermato sull'1-1 sul campo del Gijon.

RONALDO DISFA E FA, MORATA GOL GIOIELLOSettima vittoria in dieci giornate per il Real Madrid, che non ha ancora perso in stagione e ora aspetta i risultati di Barcellona e Atletico Madrid per certificare la propria fuga. Nel lunch match aveva già rallentato il Siviglia, frenato sull'1-1 sul campo di un combattivo Sporting Gijon: immediata rete di Vietto al 4', risposta dei padroni di casa con Gomez e poi i vani assalti degli andalusi. Sampaoli sale a 21 punti, ma le Merengues scappano.



Notevole la prova di forza del Real al Mendizorrotza. Al 7' l'Alaves s'illude con Deyverson, che sfrutta un'uscita bassa errata di Keylor Navas per siglare l'1-0. Poi si scatena Ronaldo, che tra 17' e 88' firma la tripletta che gela i tifosi locali e lo porta a 5 in classifica marcatori, dopo un avvio di stagione complicato. In mezzo c'è anche un rigore sbagliato dal portoghese e il 3-1 di Morata, con un gran lob al portiere Pacheco su lancio millimetrico di Marcelo. Il Real vola, tocca alle rivali riportarlo sulla terra.

ATLETICO, DOPPIETTE DI CARRASCO E GAMEIROL'Atletico risponde al poker del Real Madrid e travolge il Malaga al 'Calderon'. La squadra di Simeone si impone 4-2 e si porta a -3 dalla capolista, a braccetto con il Siviglia. Madrileni a segno con le doppiette di Carrasco (7' e 86') e Gameiro (24' e 44'). Agli ospiti non bastano le reti di Ramirez (31') e Camacho (64'). Entrambe le formazioni hanno chiuso in dieci uomini: espulso nelle file dei Colchoneros Savic al 60', rosso per Castro nel Malaga.