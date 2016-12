Liga: il Real si rialza, 2-0 al Deportivo

20:23 - Il Real Madrid si rialza. Dopo le quattro sberle rimediate nel derby con l'Atletico, la squadra di Ancelotti batte 2-0 il Deportivo La Coruna nella 23esima giornata della Liga. Cristiano Ronaldo resta a secco per la seconda gara di fila dopo il ritorno dalla squalifica, a decidere la sfida del Bernabeu sono le reti di Isco (23') e Benzema (73'). In classifica il Real Madrid sale a 57 punti e vola a +4 sul Barcellona e a +7 sull'Atletico.

Il Real ritrova la vittoria ma conferma i difetti già mostrati nelle ultime uscite, soprattutto in difesa, dove Nacho e Varane rimpiazzano ancora una volta Sergio Ramos e Pepe. I campioni d'Europa sfiorano il vantaggio con CR7 e Bale, fermati entrambi dalla traversa, ma hanno bisogno di un'invenzione di Isco per sbloccare il risultato. Al 23' il trequartista spagnolo trova il 'sette' con un gran destro a giro dal limite. La reazione del Deportivo si concretizza in una fiammata in avvio di ripresa, quando nel giro di pochi secondi gli ospiti centrano un palo con Borgess e costringono Casillas a sporcarsi i guanti sul colpo di testa di Riera.

Scampato il pericolo, il Real riprende in mano la partita e chiude i conti al 73'. Ronaldo scatta sul filo del fuorigioco e prolunga per Benzema, il francese scavalca Fabri con un morbido tocco sotto e firma la sua 12esima rete stagionale in campionato. Ancelotti porta a casa i tre punti ma è in ansia per Marcelo, costretto a lasciare il campo nel finale per una distorsione alla caviglia. Bisognerà attendere i primi accertamenti per sapere se il terzino brasiliano sarà disponibile per l'andata degli ottavi di Champions League contro lo Schalke in programma mercoledì a Gelsenkirchen.