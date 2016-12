Liga: il Real ritrova il successo, tris al Levante

Allo stadio Ciutat de Valencia il Real ha tanta voglia di riscatto dopo lo scivolone contro l'Atletico e questa rabbia trova sfogo al minuto 34, quando Lucas penetra in area da destra e Orban lo stende allargando la gamba: dal dischetto va Cristiano Ronaldo che con un destro sblocca il punteggio. Passano appena 4 minuti minuti e i blancos raddoppiano: diagonale dal limite di Mayoral, la palla sbatte sul palo e poi sulla schiena dello sfortunato Marino, per rotolare infine nel sacco. Neanche il tempo di esultare che la difesa di Zidane combina la frittata al 39': ne approfitta Giuseppe Rossi che, beffando Varane e Pepe, serve Deyverson per il facile 1-2. La gara resta aperta fino alla fine, il Real non brilla e vede le streghe: solo al 91' arriva il gol della sicurezza con un destro rasoterra di Isco sul cross basso di CR7.



Tre punti pesanti per i blancos che, oltre a restare a -4 dai cugini dell'Atletico, riescono a mettere quattro lunghezze tra loro e l'insidioso Villarreal, fermato sullo 0-0 sul campo del Celta Vigo. In chiave Europa League, vincono Siviglia e Athletic Bilbao: gli andalusi battono 1-0 l'Eibar grazie al gol dell'ex juventino Llorente, mentre i baschi travolgono 4-1 il Deportivo La Coruna con la rete di Muniain e la tripletta di uno scatenato Aduriz. Chiude il programma di giornata il successo del Valencia che batte 2-1 in rimonta il Malaga e continua la sua rimonta in classifica: l'autogol di Kameni e la firma di Cheryshev ribaltano l'iniziale vantaggio siglato da Cop.