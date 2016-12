Liga, il Real risponde al Barça: manita per la prima di Zidane

Luis Enrique lancia dal 1' gli acquisti del mercato estivo Aleix Vidal (schierato a destra per far rifiatare Dani Alves) e Arda Turan. Il turco posizionato a centrocampo, con Rakitic in cabina di regia al posto di Busquets. L'ex Galatasaray impiega otto minuti per ingraziarsi il pubblico del Camp Nou: è suo l'assist al bacio per l'inserimento centrale di Messi. Tocco felpato della Pulce e pallone in fondo al sacco per l'1-0 Barça. Il 2-0 è targato MSN: al 14' Neymar dal vertice sinistro dell'area di rigore pesca Suarez, che con un colpo di genio rimette di prima in mezzo per Messi, che deve solo appoggiare alle spalle di Andres Fernandez. Il monologo catalano continua anche nella ripresa, quando al 58' Messi fa tripletta: velo geniale di Arda Turan che aziona la percussione di Neymar. L'ex Santos col piatto destro colpisce il palo, ma il pallone arriva comodamente al numero 10 blaugrana che non può sbagliare. Nono gol in otto match complessivi contro il Granada per Messi. Il Barcellona in campo gioca a meraviglia, e all' 83' c'è gloria anche per Neymar: il brasiliano sfrutta un altro assist perfetto di Suarez per mettere a sedere Andres Fernandez e agganciare il Pistolero in vetta alla classifica dei marcatori con 15 gol. Uomini di Luis Enrique che salgono così a quota 42 punti, a + 1 sull'Atletico.



Il Real Madrid, invece, sembra rinato. E' bastata la presenza di Zidane in panchina per ridare entusiasmo al pubblico del Bernabeu. La partita contro il Deportivo La Coruna è senza storia, dopo 15' Benzema di tacco la sblocca, poi Bale firma il raddoppio di testa e ancora il gallese nella ripresa, prima segna con un piatto sinistro all'angolino e poi sigla il poker con un gran colpo di testa. Il definitivo 5-0 è ancora opera di Benzema. In vetta alla Liga, però, c'è sempre il Barcellona. Gli uomini di Luis Enrique incantano contro il Granada, tripletta di Messi e 4-0 finale di Neymar. Successi interni anche per il Siviglia (2-0 al Bilbao) e Getafe (1-0 al Real Betis), domani tocca all'Atletico Madrid, sul difficile campo del Celta Vigo.