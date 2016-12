Liga: il Real passa a Villarreal, Barça e Atletico a valanga

23:57 - Il Real Madrid riprende quota, Barcellona e Atletico si divertono. Nella sesta giornata della Liga la squadra di Ancelotti vince 2-0 in casa del Villarreal grazie alle reti di Modric e Ronaldo. I blaugrana demoliscono 6-0 il Granada e ritrovano il primo posto solitario: tripletta per Neymar, doppietta per Messi. Resta in scia l'Atletico di Simeone, che travolge 4-0 il Siviglia e lo scavalca al secondo posto: la Juventus è avvisata.

Formazione tipo per Ancelotti, che per l'insidiosa trasferta del Madrigal presenta l'ormai classico tridente composto da Ronaldo, Rodriguez e Bale alle spalle di Benzema. E' però un siluro di Modric a sbloccare la sfida al minuto 32: il regista croato riceve al limite dell'area dal compagno di reparto Toni Kroos, si gira in un battibaleno e col destro batte un immobile Asenjo. Passano solo otto minuti e CR7 mette il sigillo (il decimo in sole cinque partite): il portoghese calcia a botta sicura sull'intelligente assist di Benzema e timbra il 2-0. Ripresa di totale controllo per la squadra di Ancelotti, che prosegue nella sua risalita ai vertici della Liga.



C'è invece più turnover nelle scelte di Luis Enrique, che lascia in panchina Jordi Alba e Iniesta sostituiti da Adriano e Xavi, mentre in attacco El Haddadi scalza ancora una volta Pedro negli undici di partenza. E' una festa per il Barça, reduce dal deludente pareggio di Malaga ma ancora imbattuto e senza gol subiti. Il Granada fa da sparring partner e per 90 minuti è in balia della manovra blaugrana: nel primo tempo la stella è Neymar, autore di una doppietta (26' e 46') inframezzata dal colpo di testa vincente di Rakitic su assist di un brillante Messi. Nella ripresa sale in cattedra proprio Leo, che trova per due volte la via della rete al 62' all'82' dopo un avvio di stagione non certo prolifico come quello del rivale di sempre Cristiano Ronaldo: al 66' c'è spazio anche per la tripletta di Neymar, che trova il sesto gol della sua Liga e prova a proiettarsi all'inseguimento proprio di CR7, già a quota 10.

L'Atletico Madrid risponde ai successi delle due rivali con una prova autoritaria contro il Siviglia, rivelazione di questo avvio di campionato. La squadra di Simeone si impone 4-0 e manda un messaggio alla Juventus, che mercoledì al Vicente Calderon affronterà i campioni di Spagna nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. E' un gioiello di Koke a spezzare l'equilibrio al 19': il destro dello spagnolo dal vertice dell'area di rigore si infila sotto la traversa e non dà scampo a Beto. Al 42' arriva il "solito" gol sugli sviluppi di un calcio piazzato: Niguez è puntuale all'appuntamento sul secondo palo col pallone messo in mezzo da Miranda, il colpo di testa del centrocampista vale il 2-0. I Colchoneros chiudono i conti nel finale di gara: Garcia all'83' firma il 3-0 su rigore, concesso per un netto fallo di Figueiras su Griezmann, poi c'è gloria anche per Jimenez, che all'89' cala il poker deviando sotto porta un cross di Koke. L'Atletico sale a quota 14 e si porta a -2 dal Barcellona.